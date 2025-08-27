Видео
Україна
Китай отказался от переговоров с США и РФ по ядерному оружию

Китай отказался от переговоров с США и РФ по ядерному оружию

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 21:14
Китай отказался от трехсторонних переговоров с США и РФ - детали
Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь. Фото: Reuters

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что проведение трехсторонних переговоров по ядерному разоружению с участием Китая, США и России нельзя считать разумным, реалистичным или целесообразным. Это объясняется разницей целей стран.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Китай отказался от трехсторонних переговоров

По словам дипломата, такая встреча "не является ни разумной, ни реалистичной, ни целесообразной". Го Цзякунь объяснил, что ядерные силы Китая и США находятся на разных уровнях, а их ядерная политика и стратегическая среда значительно отличаются.

Он отметил, что Китай придерживается политики неприменения ядерного оружия первым и поддерживает свои ядерные силы только на самом низком уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности.

Страна "не участвует в гонке вооружений", отметил спикер МИД.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры по сокращению ядерных арсеналов. По его словам, эта тема была одной из ключевых в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

А до этого Трамп дал приказ флоту атомных субмарин занять ударные позиции ближе к РФ после громких заявлений заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который пригрозил применением ядерного оружия.

США Китай ядерное оружие ядерная опасность Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
