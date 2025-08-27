Китай отказался от трехсторонних переговоров с США и РФ - детали

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь. Фото: Reuters

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что проведение трехсторонних переговоров по ядерному разоружению с участием Китая, США и России нельзя считать разумным, реалистичным или целесообразным. Это объясняется разницей целей стран.

По словам дипломата, такая встреча "не является ни разумной, ни реалистичной, ни целесообразной". Го Цзякунь объяснил, что ядерные силы Китая и США находятся на разных уровнях, а их ядерная политика и стратегическая среда значительно отличаются.

Он отметил, что Китай придерживается политики неприменения ядерного оружия первым и поддерживает свои ядерные силы только на самом низком уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности.

Страна "не участвует в гонке вооружений", отметил спикер МИД.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры по сокращению ядерных арсеналов. По его словам, эта тема была одной из ключевых в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

А до этого Трамп дал приказ флоту атомных субмарин занять ударные позиции ближе к РФ после громких заявлений заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который пригрозил применением ядерного оружия.