Головна Новини дня Трамп анонсував переговори США та Росії щодо ядерної зброї

Трамп анонсував переговори США та Росії щодо ядерної зброї

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 23:02
США та Росія ведуть перемовини про ядерне обмеження
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Росія ведуть перемовини щодо скорочення ядерних арсеналів. За його словами, ця тема була однією з ключових у розмові з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

США та Росія ведуть перемовини про ядерне обмеження

Трамп наголосив, що йдеться не лише про обмеження ядерної зброї, а й про інші питання безпеки.

При цьому він підкреслив необхідність залучення до процесу Китаю, оскільки ця країна стрімко нарощує свої потужності.

"Ми говоримо про ракети, ядерну зброю, про багато іншого. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї. Ми залучимо до цього Китай. У нас найбільше ядерної зброї. Росія посідає друге місце, а Китай — третє. Китай сильно відстає, але вони наздоженуть нас через п’ять років", — зазначив американський лідер.

Зазначимо, що раніше президент США дав наказ флоту атомних субмарин зайняти ударні позиції ближче до країни-агресорки після гучних заяв заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який пригрозив застосуванням ядерної зброї.

Крім того, Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Путін має намір захопити усю територію України.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
