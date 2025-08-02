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США готові до ядерної війни з Росією — заява Трампа

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 00:32
Трамп заявив про готовність США до ядерної війни з Росією
Дональд Трамп. Фото: AP

США повністю готові до ядерної війни з Росією. Таку заяву після погроз заступника Радбезу РФ Дмитра Медведєва зробив президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Clash Report.

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Під час спілкування із журналістами американський лідер заявив, що Штати повністю готові до ядерного конфлікту. Президент США зазначив, що дві атомні субмарини довелося перемістити, оскільки в бік Америки висловили недоречну погрозу.

"Експрезидент Росії Медведєв погрожує нам, і ми захищатимемо наш народ. Він говорив про ядерну зброю. Коли йдеться про ядерну, ми маємо бути готові й ми повністю готові", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв натякнув Трампу на те, що "мертва рука" може бути небезпечною. Йдеться про систему проавтоматичного запуску ядерної зброї.

Також ми повідомляли, що президент США може застосовувати жорсткі санкції проти Росії вже 8 серпня. Наразі триває десятиденний ультиматум: упродовж цього періоду Росія має знайти рішення щодо завершення війни, якщо ж цього не станеться, будуть санкції.

США Дональд Трамп Дмитро Медведєв Росія ядерна війна
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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