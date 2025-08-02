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Главная Новости дня США готовы к ядерной войне с Россией — заявление Трампа

США готовы к ядерной войне с Россией — заявление Трампа

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 00:32
Трамп заявил о готовности США к ядерной войне с Россией
Дональд Трамп. Фото: AP

США полностью готовы к ядерной войне с Россией. Такое заявление после угроз заместителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева сделал президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Clash Report.

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Во время общения с журналистами американский лидер заявил, что Штаты полностью готовы к ядерному конфликту. Президент США отметил, что две атомные субмарины пришлось переместить, поскольку в сторону Америки выразили неуместную угрозу.

"Экс-президент России Медведев угрожает нам, и мы будем защищать наш народ. Он говорил о ядерном оружии. Когда речь идет о ядерном, мы должны быть готовы и мы полностью готовы", — подчеркнул Трамп.

Напомним, Дмитрий Медведев намекнул Трампу на то, что "мертвая рука" может быть опасной. Речь идет о системе проавтоматического запуска ядерного оружия.

Также мы сообщали, что президент США может применить жесткие санкции против России уже 8 августа. Сейчас продолжается десятидневный ультиматум: в течение этого периода Россия должна найти решение касательно завершения войны, если же этого не произойдет, будут санкции.

США Дональд Трамп Дмитрий Медведев Россия ядерная война
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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