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Трамп прокоментував наміри Путіна захопити всю Україну

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 08:55
Трамп висловився про наміри Путіна захопити всю Україну
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп висловився про наміри російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні. Американський лідер вважає, що очільник Кремля не налаштований на мирні переговори.

Про це він заявив під час інтерв'ю Newsmax.

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Трамп висловився про наміри Путіна

Президент США не виключає, що російський диктатор не планує зупинятися та прагне захопити усю територію України, попри введені США санкції. Однак Трамп вважає, що Путіну буде дуже важко реалізувати свій план.

"Можливо, Путін хоче спробувати захопити все (всю територію України. — Ред.). Я думаю, що йому буде дуже важко. Ми введемо санкції, але він досить добре справляється з санкціями. Він знає, як уникнути санкцій", — сказав американський президент.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив про готовність до ядерної війни з Росією після гучних заяв заступника Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

А також посол США при НАТО Метт Вітакер висловився про пакет жорстких санкцій проти РФ.

США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Росія
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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