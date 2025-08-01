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Головна Новини дня Трамп відповів на погрози Медведєва — що він пообіцяв

Трамп відповів на погрози Медведєва — що він пообіцяв

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Дата публікації: 1 серпня 2025 20:38
Трамп наказав розмістити ядерні субмарини у відповідь на погрози Медведєва
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що віддав наказ про розміщення двох атомних підводних човнів у стратегічних регіонах. Таке рішення він пояснив реакцією на провокаційні заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який натякав на можливе застосування ядерної зброї.

Про це американський лідер у своїй соцмережі Truth Social у п'ятницю, 1 серпня.

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Пост Трампа. Фото: скриншот

Трамп наказав розмістити ядерні субмарини

"На підставі дуже провокаційних заяв колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який зараз є заступником голови Ради безпеки РФ, я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді та провокаційні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами", — повідомив Трамп.

Американський лідер також наголосив, що слова мають вагу і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

Він висловив сподівання, що цього разу ситуація не перейде межі дипломатії.

Нагадаємо, що 31 серпня Дмитро Медведєв відреагував на застереження Дональда Трампа, який зауважив, що Росія може перейти "небезпечну межу". У відповідь російський політик заявив, що така реакція з боку США лише "підтверджує правоту позиції Кремля".

А після цього державний секретар США Марко Рубіо відреагував на погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва ядерною війною. За словами американського посадовця, Росія не змогла б протистояти Америці.

США Дональд Трамп Дмитро Медведєв війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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