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Главная Новости дня Трамп ответил на угрозы Медведева — что он пообещал

Трамп ответил на угрозы Медведева — что он пообещал

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Дата публикации 1 августа 2025 20:38
Трамп приказал разместить ядерные субмарины в ответ на угрозы Медведева
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в стратегических регионах. Такое решение он объяснил реакцией на провокационные заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который намекал на возможное применение ядерного оружия.

Об этом американский лидер в своей соцсети Truth Social в пятницу, 1 августа.

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Пост Трампа. Фото: скриншот

Трамп приказал разместить ядерные субмарины

"На основании очень провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти нелепые и провокационные заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами", — сообщил Трамп.

Американский лидер также подчеркнул, что слова имеют вес и часто могут привести к непредсказуемым последствиям.

Он выразил надежду, что на этот раз ситуация не перейдет границы дипломатии.

Напомним, что 31 августа Дмитрий Медведев отреагировал на предостережение Дональда Трампа, который отметил, что Россия может перейти "опасную черту". В ответ российский политик заявил, что такая реакция со стороны США лишь "подтверждает правоту позиции Кремля".

А после этого государственный секретарь США Марко Рубио отреагировал на угрозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева ядерной войной. По словам американского чиновника, Россия не смогла бы противостоять Америке.

США Дональд Трамп Дмитрий Медведев війна Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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