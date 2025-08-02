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Трамп прокомментировал намерения Путина захватить всю Украину

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 08:55
Трамп высказался о намерениях Путина захватить всю Украину
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о намерениях российского диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине. Американский лидер считает, что глава Кремля не настроен на мирные переговоры.

Об этом он заявил во время интервью Newsmax.

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Трамп высказался о намерениях Путина

Президент США не исключает, что российский диктатор не планирует останавливаться и стремится захватить всю территорию Украины, несмотря на введенные США санкции. Однако Трамп считает, что Путину будет очень трудно реализовать свой план.

"Возможно, Путин хочет попытаться захватить все (всю территорию Украины. — Ред.). Я думаю, что ему будет очень трудно. Мы введем санкции, но он достаточно хорошо справляется с санкциями. Он знает, как избежать санкций", — сказал американский президент.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о готовности к ядерной войне с Россией после громких заявлений заместителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

А также посол США при НАТО Мэтт Уитакер высказался о пакете жестких санкций против РФ.

США владимир путин Дональд Трамп война в Украине Россия
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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