Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры по сокращению ядерных арсеналов. По его словам, эта тема была одной из ключевых в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп подчеркнул, что речь идет не только об ограничении ядерного оружия, но и о других вопросах безопасности.

При этом он подчеркнул необходимость привлечения к процессу Китая, поскольку эта страна стремительно наращивает свои мощности.

"Мы говорим о ракетах, ядерном оружии, о многом другом. Мы говорим об ограничении ядерного оружия. Мы привлечем к этому Китай. У нас больше всего ядерного оружия. Россия занимает второе место, а Китай — третье. Китай сильно отстает, но они догонят нас через пять лет", — отметил американский лидер.

Отметим, что ранее президент США дал приказ флоту атомных субмарин занять ударные позиции ближе к стране-агрессору после громких заявлений заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который пригрозил применением ядерного оружия.

Кроме того, Дональд Трамп считает, что российский диктатор Путин намерен захватить всю территорию Украины.