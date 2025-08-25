Видео
Трамп анонсировал переговоры США и России по ядерному оружию

Трамп анонсировал переговоры США и России по ядерному оружию

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 23:02
США и Россия ведут переговоры о ядерном ограничении
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры по сокращению ядерных арсеналов. По его словам, эта тема была одной из ключевых в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщают Новини.LIVE.



США и Россия ведут переговоры о ядерном ограничении

Трамп подчеркнул, что речь идет не только об ограничении ядерного оружия, но и о других вопросах безопасности.

При этом он подчеркнул необходимость привлечения к процессу Китая, поскольку эта страна стремительно наращивает свои мощности.

"Мы говорим о ракетах, ядерном оружии, о многом другом. Мы говорим об ограничении ядерного оружия. Мы привлечем к этому Китай. У нас больше всего ядерного оружия. Россия занимает второе место, а Китай — третье. Китай сильно отстает, но они догонят нас через пять лет", — отметил американский лидер.

Отметим, что ранее президент США дал приказ флоту атомных субмарин занять ударные позиции ближе к стране-агрессору после громких заявлений заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который пригрозил применением ядерного оружия.

Кроме того, Дональд Трамп считает, что российский диктатор Путин намерен захватить всю территорию Украины.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
