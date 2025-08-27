Китай відмовився від тристоронніх переговорів із США та РФ - деталі

Китай відмовився від переговорів із США і РФ щодо ядерної зброї
Представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що проведення тристоронніх переговорів з ядерного роззброєння за участю Китаю, США та Росії не можна вважати розумним, реалістичним чи доцільним. Це пояснюється різницею цілей країн.
Про це повідомляють росЗМІ.
Китай відмовився від тристоронніх переговорів
За словами дипломата, така зустріч "не є ні розумною, ні реалістичною, ні доцільною". Го Цзякунь пояснив, що ядерні сили Китаю та США перебувають на різних рівнях, а їхні ядерна політика та стратегічне середовище значно відрізняються.
Він наголосив, що Китай дотримується політики незастосування ядерної зброї першим і підтримує свої ядерні сили лише на найнижчому рівні, необхідному для забезпечення національної безпеки.
Країна "не бере участі в гонитві в озброєнні", зазначив речник МЗС.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Росія ведуть перемовини щодо скорочення ядерних арсеналів. За його словами, ця тема була однією з ключових у розмові з російським диктатором Володимиром Путіним.
А до цього Трамп дав наказ флоту атомних субмарин зайняти ударні позиції ближче до РФ після гучних заяв заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який пригрозив застосуванням ядерної зброї.
