Главная Новости дня Китай готов отправить миротворцев в Украину, однако есть условие

Китай готов отправить миротворцев в Украину, однако есть условие

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 17:47
Миротворцы в Украине - Китай предлагает свою кандидатуру
Солдаты из Китая. Фото: China info

Китай заявил о своей готовности присоединиться к миротворческой миссии в Украине. Однако лишь при условии, что развертывание войск состоится на основании мандата Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает издание Welt, ссылаясь на европейских дипломатов и китайские правительственные круги.

Читайте также:

Поддерживают ли страны ЕС миротворцев из Китая?

Однако в Брюсселе возникли разные мнения по этому вопросу. Одни считают, что участие крупных стран Глобального Юга, таких как Китай, может помочь признанию необходимости международных миротворческих сил для обеспечения стабильности. Однако существуют опасения, что Китай, действуя как миротворец, может намереваться шпионить в Украине и в случае конфликта поддержать Россию.

На данный момент большинство стран ЕС не поддерживают идею предоставления миротворческим силам мандата ООН. Единственное исключение — Италия, которая уже несколько месяцев выступает за такую инициативу.

"Существует опасность, что Китай в Украине будет заниматься прежде всего шпионажем и в случае конфликта займет не нейтральную, а явно пророссийскую позицию", — отметил один из высокопоставленных представителей ЕС, знакомый с обсуждением.

Добавим, что за участие Китая в гарантиях безопасности выступает Россия.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает Китай как возможного гаранта безопасности после окончания войны.

Во-первых, Пекин не помогал остановить эту войну с самого начала, а во-вторых, он помогал России, открыв рынок дронов.

Всего около 10 стран готовы отправить войска в Украину.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
