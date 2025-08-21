Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Китай не стане гарантом безпеки — Зеленський пояснив чому

Китай не стане гарантом безпеки — Зеленський пояснив чому

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 14:03
Китай не може бути гарантом безпеки для України — Зеленський назвав причини
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає Китай як можливого гаранта безпеки після закінчення війни. Лідер вважає, що подібні гарантії можуть давати лише ті країни, які допомагали.

Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами 20 серпня.  

Реклама
Читайте також:

Китай не буде гарантом безпеки для України

Зеленський заявив, що Китай не може бути гарантом безпеки для України щонайменше з двох причин. По-перше, Пекін не допоміг нам зупинити цю війну від початку, а по-друге, він допомагав Росії, відкривши ринок дронів.

Крім того, президент нагадав, що КНР був серед підписантів Будапештського меморандуму, але не зробив жодних дій чи кроків, коли РФ окупувала Крим 2014 року. 

"Україні потрібні гарантії безпеки лише від тих держав, які готові на ділі допомагати та вже проявили підтримку після 24 лютого 2022 року", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили, що згодні, аби гарантії безпеки забезпечувалися Китаєм, США та ще двома іншими країнами. 

Водночас Дональд Трамп і європейські лідери домовились створити спеціальну робочу групу, яка має підготувати проєкт гарантій безпеки для України. Її очолить Марко Рубіо.

Володимир Зеленський Китай війна в Україні мирні переговори гарантії безпеки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації