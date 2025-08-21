Китай не може бути гарантом безпеки для України — Зеленський назвав причини

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає Китай як можливого гаранта безпеки після закінчення війни. Лідер вважає, що подібні гарантії можуть давати лише ті країни, які допомагали.

Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами 20 серпня.

Реклама

Читайте також:

Китай не буде гарантом безпеки для України

Зеленський заявив, що Китай не може бути гарантом безпеки для України щонайменше з двох причин. По-перше, Пекін не допоміг нам зупинити цю війну від початку, а по-друге, він допомагав Росії, відкривши ринок дронів.

Крім того, президент нагадав, що КНР був серед підписантів Будапештського меморандуму, але не зробив жодних дій чи кроків, коли РФ окупувала Крим 2014 року.

"Україні потрібні гарантії безпеки лише від тих держав, які готові на ділі допомагати та вже проявили підтримку після 24 лютого 2022 року", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили, що згодні, аби гарантії безпеки забезпечувалися Китаєм, США та ще двома іншими країнами.

Водночас Дональд Трамп і європейські лідери домовились створити спеціальну робочу групу, яка має підготувати проєкт гарантій безпеки для України. Її очолить Марко Рубіо.