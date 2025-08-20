Відео
Головна Новини дня У РФ відповіли, на які гарантії безпеки згодні для України

У РФ відповіли, на які гарантії безпеки згодні для України

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 16:22
Гарантії безпеки для України — на що погоджується Росія
Голова МЗС Росії Сергій Лавров. Фото: REUTERS

Росія нібито погодилась на гарантії безпеки для України. Однак вони повинні забезпечуватися на рівну за участю США, Китаю та ще кількох європейських країн.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передають росЗМІ. 

Читайте також:

РФ погодилась на гарантії безпеки для України

Лавров заявив, що гарантії безпеки мають забезпечуватися Китаєм, США, Великою Британією та Францією "на рівній основі". Водночас він додав, що "без участі РФ це шлях в нікуди". 

"Я впевнений, що на Заході, перш за все в Сполучених Штатах, чудово розуміють, що серйозно обговорювати питання забезпечення безпеки без РФ — це утопія, це шлях в нікуди", — заявив він.

Нагадаємо, Трамп і європейські лідери домовились створити спеціальну робочу групу, яка має підготувати проєкт гарантій безпеки для України. Її очолить Марко Рубіо.

Водночас Зеленський назвав вступ до ЄС частиною гарантій безпеки. За його словами, про це говорили з Трампом. 

США Китай Україна війна в Україні Росія гарантії безпеки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
