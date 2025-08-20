Гарантии безопасности для Украины — на что соглашается Россия

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Россия якобы согласилась на гарантии безопасности для Украины. Однако они должны обеспечиваться на равных с участием США, Китая и еще нескольких европейских стран.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают росСМИ.

РФ согласилась на гарантии безопасности для Украины

Лавров заявил, что гарантии безопасности должны обеспечиваться Китаем, США, Великобританией и Францией "на равной основе". В то же время он добавил, что "без участия РФ это путь в никуда".

"Я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что серьезно обсуждать вопрос обеспечения безопасности без РФ — это утопия, это путь в никуда", — заявил он.

Напомним, Трамп и европейские лидеры договорились создать специальную рабочую группу, которая должна подготовить проект гарантий безопасности для Украины. Ее возглавит Марко Рубио.

В то же время Зеленский назвал вступление в ЕС частью гарантий безопасности. По его словам, об этом говорили с Трампом.