В РФ сказали, на какие гарантии безопасности согласны для Украины

В РФ сказали, на какие гарантии безопасности согласны для Украины


Дата публикации 20 августа 2025 16:22
Гарантии безопасности для Украины — на что соглашается Россия
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Россия якобы согласилась на гарантии безопасности для Украины. Однако они должны обеспечиваться на равных с участием США, Китая и еще нескольких европейских стран.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают росСМИ.

Читайте также:

РФ согласилась на гарантии безопасности для Украины

Лавров заявил, что гарантии безопасности должны обеспечиваться Китаем, США, Великобританией и Францией "на равной основе". В то же время он добавил, что "без участия РФ это путь в никуда".

"Я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что серьезно обсуждать вопрос обеспечения безопасности без РФ — это утопия, это путь в никуда", — заявил он.

Напомним, Трамп и европейские лидеры договорились создать специальную рабочую группу, которая должна подготовить проект гарантий безопасности для Украины. Ее возглавит Марко Рубио.

В то же время Зеленский назвал вступление в ЕС частью гарантий безопасности. По его словам, об этом говорили с Трампом.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
