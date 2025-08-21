Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Китай не станет гарантом безопасности — Зеленский объяснил почему

Китай не станет гарантом безопасности — Зеленский объяснил почему

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 14:03
Китай не может быть гарантом безопасности для Украины — Зеленский назвал причины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает Китай как возможного гаранта безопасности после окончания войны. Лидер считает, что подобные гарантии могут давать только те страны, которые помогали.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами 20 августа.

Реклама
Читайте также:

Китай не будет гарантом безопасности для Украины

Зеленский заявил, что Китай не может быть гарантом безопасности для Украины как минимум по двум причинам. Во-первых, Пекин не помог нам остановить эту войну с самого начала, а во-вторых, он помогал России, открыв рынок дронов.

Кроме того, президент напомнил, что КНР был среди подписантов Будапештского меморандума, но не сделал никаких действий или шагов, когда РФ оккупировала Крым в 2014 году.

"Украине нужны гарантии безопасности только от тех государств, которые готовы на деле помогать и уже проявили поддержку после 24 февраля 2022 года", — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее в России заявили, что согласны, чтобы гарантии безопасности обеспечивались Китаем, США и еще двумя другими странами.

В то же время Дональд Трамп и европейские лидеры договорились создать специальную рабочую группу, которая должна подготовить проект гарантий безопасности для Украины. Ее возглавит Марко Рубио.

Владимир Зеленский Китай война в Украине мирные переговоры гарантии безопасности
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации