Китай не может быть гарантом безопасности для Украины — Зеленский назвал причины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает Китай как возможного гаранта безопасности после окончания войны. Лидер считает, что подобные гарантии могут давать только те страны, которые помогали.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами 20 августа.

Китай не будет гарантом безопасности для Украины

Зеленский заявил, что Китай не может быть гарантом безопасности для Украины как минимум по двум причинам. Во-первых, Пекин не помог нам остановить эту войну с самого начала, а во-вторых, он помогал России, открыв рынок дронов.

Кроме того, президент напомнил, что КНР был среди подписантов Будапештского меморандума, но не сделал никаких действий или шагов, когда РФ оккупировала Крым в 2014 году.

"Украине нужны гарантии безопасности только от тех государств, которые готовы на деле помогать и уже проявили поддержку после 24 февраля 2022 года", — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее в России заявили, что согласны, чтобы гарантии безопасности обеспечивались Китаем, США и еще двумя другими странами.

В то же время Дональд Трамп и европейские лидеры договорились создать специальную рабочую группу, которая должна подготовить проект гарантий безопасности для Украины. Ее возглавит Марко Рубио.