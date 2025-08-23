Відео
Головна Новини дня Китай готовий надіслати миротворців в Україну, проте є умова

Китай готовий надіслати миротворців в Україну, проте є умова

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 17:47
Миротворці в Україні - Китай пропонує свою кандидатуру
Солдати з Китаю. Фото: China info

Китай заявив про свою готовність долучитися до миротворчої місії в Україні. Проте лише за умови, що розгортання військ відбудеться на підставі мандата Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє видання Welt, посилаючись на європейських дипломатів та китайські урядові кола.

Читайте також:

Чи підтримують країни ЄС миротворців з Китаю?

Проте у Брюсселі виникли різні думки з цього питання. Одні вважають, що участь великих країн Глобального Півдня, таких як Китай, може допомогти визнанню необхідності міжнародних миротворчих сил для забезпечення стабільності. Однак, існують побоювання, що Китай, діючи як миротворець, може мати намір шпигувати в Україні і в разі конфлікту підтримати Росію.

На даний момент більшість країн ЄС не підтримують ідею надання миротворчим силам мандату ООН. Єдине виняток — Італія, яка вже кілька місяців виступає за таку ініціативу.

"Існує небезпека, що Китай в Україні буде займатися насамперед шпигунством і в разі конфлікту займе не нейтральну, а явно проросійську позицію", — зазначив один з високопоставлених представників ЄС, знайомий з обговоренням.

Додамо, що за участь Китаю у гарантіях безпеки виступає Росія.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає Китай як можливого гаранта безпеки після закінчення війни. 

По-перше, Пекін не допомагав зупинити цю війну від початку, а по-друге, він допомагав Росії, відкривши ринок дронів.

Загалом близько 10 країн готові відправити війська до України.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
