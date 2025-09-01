Моди, Си и Путин встретились в Китае на саммите ШОС

Си, Путин и Моди встретились в Китае. Фото: скриншот видео

В китайском городе Тяньцзинь стартовал масштабный саммит Шанхайской организации сотрудничества, который собрал около 20 мировых лидеров. Центральным событием стала встреча Си Цзиньпина, Владимира Путина и Нарендры Моди, на которой обсуждали новую архитектуру мировой безопасности.

Об этом сообщают Reuters и Нарендра Моді.

Реклама

Читайте также:

Саммит ШОС в Тяньцзине

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Тяньцзин на четырехдневный визит, где его встретили чиновники на красной дорожке. Саммит ШОС стал крупнейшим за последние годы и объединил представителей 10 постоянных членов и 16 партнеров по диалогу.

Сообщение Моди в X. Фото: скриншот

На своей странице в Х Нарендра Моди опубликовал фото встречи с российским диктатором во время саммита ШОС в Китае. Стоит отметить, что это первый визит Моди в Китай за последние семь лет, который состоялся после введения США 50% тарифов против Индии. Китайская CCTV заявила, что нынешние отношения между Китаем и Россией являются "лучшими в истории".

"Связи между Китаем и Россией сейчас самые стабильные и стратегически важные среди всех основных стран", — отметило китайское государственное телевидение в своем репортаже.

Ожидается, что Си Цзиньпин использует саммит, чтобы продемонстрировать видение нового мирового порядка без доминирования США. Путин в своем интервью агентству "Синьхуа" накануне раскритиковал санкции Запада, заявив, что они являются дискриминационными и нарушают правила мировой торговли. На полях саммита лидеры обсуждают расширение экономического и военного сотрудничества.

Напомним, что представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь отмечал: трехсторонние переговоры по ядерному разоружению с участием Китая, США и России не являются ни реалистичными, ни целесообразными.

Ранее мы также информировали, что Китай заявил о готовности присоединиться к миротворческой миссии в Украине. В то же время Пекин настаивает, что развертывание миротворческих сил возможно только на основе мандата ООН.