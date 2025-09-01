Відео
Головна Новини дня Сі Цзіньпін прийняв Путіна та Моді у Китаї

Сі Цзіньпін прийняв Путіна та Моді у Китаї

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 07:54
Моді, Сі та Путін зустрілись у Китаї на саміті ШОС
Сі, Путін та Моді зустрілися у Китаї. Фото: скриншот відео

У китайському місті Тяньцзінь стартував масштабний саміт Шанхайської організації співробітництва, який зібрав близько 20 світових лідерів. Центральною подією стала зустріч Сі Цзіньпіна, Володимира Путіна та Нарендри Моді, на якій обговорювали нову архітектуру світової безпеки.

Про це повідомляють Reuters та Нарендра Моді.

Читайте також:

Саміт ШОС у Тяньцзіні 

Російський диктатор Володимир Путін прибув до Тяньцзіну на чотириденний візит, де його зустріли високопосадовці на червоній доріжці. Саміт ШОС став найбільшим за останні роки й об’єднав представників 10 постійних членів та 16 партнерів по діалогу.

Сі Цзіньпін прийняв Путіна та Моді у Китаї - фото 1
Допис Моді у X. Фото: скриншот

На своїй сторінці в Х Нарендра Моді опублікував фото зустрічі з російським диктатором під час саміту ШОС у Китаї. Варто зазначити, що це перший візит Моді до Китаю за останні сім років, який відбувся після запровадження США 50% тарифів проти Індії. Китайська CCTV заявила, що нинішні відносини між Китаєм та Росією є "найкращими в історії".

"Зв'язки між Китаєм та Росією зараз найстабільніші та стратегічно найважливіші серед усіх основних країн", — зазначило китайське державне телебачення у своєму репортажі.

Очікується, що Сі Цзіньпін використає саміт, щоб продемонструвати бачення нового світового порядку без домінування США. Путін у своєму інтерв’ю агентству "Сіньхуа" напередодні розкритикував санкції Заходу, заявивши, що вони є дискримінаційними та порушують правила світової торгівлі. На полях саміту лідери обговорюють розширення економічного та військового співробітництва.

Нагадаємо, що представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь наголошував: тристоронні переговори щодо ядерного роззброєння за участю Китаю, США та Росії не є ані реалістичними, ані доцільними. 

Раніше ми також інформували, що Китай заявив про готовність долучитися до миротворчої місії в Україні. Водночас Пекін наполягає, що розгортання миротворчих сил можливе лише на основі мандата ООН.

Китай володимир путін саміт Сі Цзіньпінь Нарендра Моді ШОС
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
