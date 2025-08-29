Словакия возобновила прием туристических виз для россиян - детали

Россияне путешествуют. Фото: Reuters

Словакия снова начала выдавать туристические визы гражданам России, которые были приостановлены в 2022 году. Соответствующая возможность появилась на сайте визового центра BLS.

Об этом свидетельствует информация на сайте визового центра Словакии в РФ.

Реклама

Читайте также:

Сайт визового центра Словакии в РФ. Фото: скриншот

Словакия возобновила прием виз для россиян — детали

"Консульство Словакии в России сейчас принимает заявления на получение визы с целью туризма", — указано на сайте центра.

Однако не указывается с какой даты выдают или будут выдавать визы.

Когда Словакия прекратила выдачу виз россиянам

Совет Европейского союза 9 сентября 2022 года принял решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. С тех пор для россиян будут действовать общие правила визового кодекса.

12 сентября 2022 года вступило в силу решение Совета Европейского Союза о приостановлении действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Таким образом Словакия прекратила выдавать туристические визы россиянам осенью 2022 года одновременно с несколькими другими странами Евросоюза.

Почти три года визовые центры принимали документы только для поездок родственников граждан стран ЕС и владельцев вида на жительство, медицинских работников, вахтовиков и работников сельского хозяйства, международных водителей, дипломатов и высококвалифицированных специалистов.

Какие еще страны прекратили выдачу виз для РФ?

Выдачу туристических виз для россиян также прекратили Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Напомним, в июле из-за позиции Словакии послы ЕС не могли принять решение о введении новых санкций против РФ. Братислава не хотела вводить ограничения против страны-агрессора.

Кроме того, словацкий премьер Роберт Фицо сравнил Украину с травой.