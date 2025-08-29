Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Одна из стран ЕС возобновила туристические визы россиянам

Одна из стран ЕС возобновила туристические визы россиянам

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 08:15
Словакия возобновила прием туристических виз для россиян - детали
Россияне путешествуют. Фото: Reuters

Словакия снова начала выдавать туристические визы гражданам России, которые были приостановлены в 2022 году. Соответствующая возможность появилась на сайте визового центра BLS.

Об этом свидетельствует информация на сайте визового центра Словакии в РФ.

Реклама
Читайте также:
скрін
Сайт визового центра Словакии в РФ. Фото: скриншот

Словакия возобновила прием виз для россиян — детали

"Консульство Словакии в России сейчас принимает заявления на получение визы с целью туризма", — указано на сайте центра.

Однако не указывается с какой даты выдают или будут выдавать визы.

Когда Словакия прекратила выдачу виз россиянам

Совет Европейского союза 9 сентября 2022 года принял решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. С тех пор для россиян будут действовать общие правила визового кодекса.

12 сентября 2022 года вступило в силу решение Совета Европейского Союза о приостановлении действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Таким образом Словакия прекратила выдавать туристические визы россиянам осенью 2022 года одновременно с несколькими другими странами Евросоюза.

Почти три года визовые центры принимали документы только для поездок родственников граждан стран ЕС и владельцев вида на жительство, медицинских работников, вахтовиков и работников сельского хозяйства, международных водителей, дипломатов и высококвалифицированных специалистов.

Какие еще страны прекратили выдачу виз для РФ?

Выдачу туристических виз для россиян также прекратили Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Напомним, в июле из-за позиции Словакии послы ЕС не могли принять решение о введении новых санкций против РФ. Братислава не хотела вводить ограничения против страны-агрессора.

Кроме того, словацкий премьер Роберт Фицо сравнил Украину с травой.

туристы россияне Словакия визы консульство
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации