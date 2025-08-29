Відео
Головна Новини дня Одна з країн ЄС відновила туристичні візи росіянам

Одна з країн ЄС відновила туристичні візи росіянам

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 08:15
Словаччина відновила прийом туристичних віз для росіян — деталі
Росіяни подорожують. Фото: Reuters

Словаччина знову почала видавати туристичні візи громадянам Росії, які були призупинені у 2022 році. Відповідна можливість з’явилася на сайті візового центру BLS.

Про це свідчить інформація на сайті візового центру Словаччини в РФ.

Читайте також:
скрін
Сайт візового центру Словаччини в РФ. Фото: скриншот

Словаччина відновила прийом віз для росіян — деталі

"Консульство Словаччини в Росії наразі приймає заяви на отримання візи з метою туризму", — зазначено на сайті центру.

Проте не зазначається з якої дати видають чи видаватимуть візи.

Коли Словаччина припинила видачу віз росіянам

Рада Європейського союзу 9 вересня 2022 року ухвалила рішення про повне призупинення спрощеного візового режиму з Росією. Відтоді для росіян діятимуть загальні правила візового кодексу.

12 вересня 2022 року набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про зупинення дії угоди про спрощений візовий режим із Російською Федерацією.

Таким чином Словаччина припинила видавати туристичні візи росіянам восени 2022 року одночасно з кількома іншими країнами Євросоюзу.

Майже три роки візові центри приймали документи лише для поїздок родичів громадян країн ЄС і власників посвідки на проживання, медичних працівників, вахтовиків і працівників сільського господарства, міжнародних водіїв, дипломатів і висококваліфікованих фахівців.

Які ще країни припинили видачу віз для РФ?

Видачу туристичних віз для росіян також припинили Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Данія, Бельгія та Нідерланди.

Нагадаємо, у липні через позицію Словаччини посли ЄС не могли ухвалити рішення щодо запровадження нових санкцій проти РФ. Братислава не хотіла запроваджувати обмеження проти країни-агресорки. 

Крім того, словацький прем’єр Роберт Фіцо порівняв Україну з травою.

туристи росіяни Словаччина візи консульство
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
