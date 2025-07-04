Санкції проти Росії — посли ЄС знову не досягли згоди щодо 18-го пакету

Зустріч лідерів ЄС в Брюсселі. Ілюстративне фото: Reuters

У п'ятницю, 4 липня, послам країн Європейського Союзу знову не вдалося досягти згоди щодо ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії. Переговори тривають, але залагодити всі розбіжності наразі не вийшло.

Про це повідомив топдипломат ЄС у коментарі "Суспільному".

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За інформацією медіа, головною перепоною залишається позиція Словаччини. Хоча уряд Роберта Фіцо не заперечує проти змісту санкційного пакета як такого, він пов’язує свою підтримку з іншим питанням — енергетичним планом RePower EU. Ця ініціатива передбачає повну відмову Євросоюзу від імпорту російських енергоносіїв до 2027 року.

Братислава вимагає гарантій щодо забезпечення газопостачання після цієї дати. Прем’єр Фіцо раніше вже заявляв, що не підтримає нові санкції доти, доки не буде врегульовано занепокоєння Словаччини щодо енергетичної безпеки.

"Ми вже близько до домовленостей, але ще не дійшли згоди. У Братиславі були конструктивні дискусії між представниками Єврокомісії та Словаччини, проте словацькій стороні все ще потрібен час", — зазначив дипломат.

Раніше ми писали, що Європейський Союз знайшов вихід, аби обійти опір Словаччини щодо запровадження 18-го пакету санкцій проти Росії.

А Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна синхронізувала з ЄС попередні санкції проти РФ.