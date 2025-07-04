Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Посли ЄС не досягли згоди щодо 18-го пакету санкцій проти РФ

Посли ЄС не досягли згоди щодо 18-го пакету санкцій проти РФ

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 19:50
Санкції проти Росії — посли ЄС знову не досягли згоди щодо 18-го пакету
Зустріч лідерів ЄС в Брюсселі. Ілюстративне фото: Reuters

У п'ятницю, 4 липня, послам країн Європейського Союзу знову не вдалося досягти згоди щодо ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії. Переговори тривають, але залагодити всі розбіжності наразі не вийшло.

Про це повідомив топдипломат ЄС у коментарі "Суспільному".

Реклама
Читайте також:

Санкції проти РФ

За інформацією медіа, головною перепоною залишається позиція Словаччини. Хоча уряд Роберта Фіцо не заперечує проти змісту санкційного пакета як такого, він пов’язує свою підтримку з іншим питанням — енергетичним планом RePower EU. Ця ініціатива передбачає повну відмову Євросоюзу від імпорту російських енергоносіїв до 2027 року.

Братислава вимагає гарантій щодо забезпечення газопостачання після цієї дати. Прем’єр Фіцо раніше вже заявляв, що не підтримає нові санкції доти, доки не буде врегульовано занепокоєння Словаччини щодо енергетичної безпеки.

"Ми вже близько до домовленостей, але ще не дійшли згоди. У Братиславі були конструктивні дискусії між представниками Єврокомісії та Словаччини, проте словацькій стороні все ще потрібен час", — зазначив дипломат.

Раніше ми писали, що Європейський Союз знайшов вихід, аби обійти опір Словаччини щодо запровадження 18-го пакету санкцій проти Росії.

А Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна синхронізувала з ЄС попередні санкції проти РФ. 

санкції проти Росії санкції Словаччина Брюссель
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації