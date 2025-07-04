Санкции против России — послы ЕС снова не достигли согласия по 18-му пакету

Встреча лидеров ЕС в Брюсселе. Иллюстративное фото: Reuters

В пятницу, 4 июля, послам стран Европейского Союза снова не удалось достичь согласия относительно принятия 18-го пакета санкций против России. Переговоры продолжаются, но уладить все разногласия пока не получилось.

Об этом сообщил топ-дипломат ЕС в комментарии "Суспільному".

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По информации медиа, главной преградой остается позиция Словакии. Хотя правительство Роберта Фицо не возражает против содержания санкционного пакета как такового, оно связывает свою поддержку с другим вопросом — энергетическим планом RePower EU. Эта инициатива предусматривает полный отказ Евросоюза от импорта российских энергоносителей до 2027 года.

Братислава требует гарантий по обеспечению газоснабжения после этой даты. Премьер Фицо ранее уже заявлял, что не поддержит новые санкции до тех пор, пока не будет урегулировано беспокойство Словакии по энергетической безопасности.

"Мы уже близко к договоренностям, но еще не пришли к согласию. В Братиславе были конструктивные дискуссии между представителями Еврокомиссии и Словакии, однако словацкой стороне все еще нужно время", — отметил дипломат.

Ранее мы писали, что Европейский Союз нашел выход, чтобы обойти сопротивление Словакии о введении 18-го пакета санкций против России.

А Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина синхронизировала с ЕС предыдущие санкции против РФ.