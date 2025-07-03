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ЄС зумів обійти опір Словаччини щодо санкцій проти РФ — деталі

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 23:27
Санкції проти РФ — ЄС обійде обмеження Словаччини
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Європейський Союз знайшов вихід, аби обійти опір Словаччини щодо запровадження 18-го пакету санкцій проти Росії. Нові обмеження можуть ухвалити вже найближчим часом.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Х 3 липня. 

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Журналіст розповів, що, видно, Євросоюзу все ж вдалося домовитися зі Словаччиною щодо запровадження 18-го пакету санкцій проти Росії. Країна вимагала врахувати її "потреби" щодо відмови від російської енергетики, яка запланована у новому пакеті обмежень. 

"Схоже, що Словаччина сьогодні отримала необхідні запевнення від Європейської комісії щодо поступової відмови від російської енергетики до кінця 2027 року. Це може призвести до схвалення наступного пакета санкцій проти Росії найближчим часом", — написав Йозвяк.

Санкції проти Росії
Скриншот допису Рікарда Йозвяка

Під його дописом користувачі запитали кореспондента щодо позиції Угорщини в цьому питанні. На це він відповів, що "Будапешт, здається, згоден з 18-м пакетом".

18-й пакет санкцій ЄС проти РФ
Скриншот допису Рікарда Йозвяка

 Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна синхронізувала з ЄС санкції проти РФ. Крім того, буде синхронізовано пакет санкцій проти Ірану.

Крім того, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп готовий запровадити нові санкції проти РФ.

санкції проти Росії Словаччина ЄС війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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