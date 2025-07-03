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Главная Новости дня ЕС сумел обойти сопротивление Словакии по санкциям против РФ

ЕС сумел обойти сопротивление Словакии по санкциям против РФ

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 23:27
Санкции против РФ — ЕС обойдет ограничения Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Европейский Союз нашел выход, чтобы обойти сопротивление Словакии о введении 18-го пакета санкций против России. Новые ограничения могут принять уже в ближайшее время.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Х 3 июля.

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Журналист рассказал, что, похоже, Евросоюзу все же удалось договориться со Словакией о введении 18-го пакета санкций против России. Страна требовала учесть ее "потребности" по отказу от российской энергетики, которая запланирована в новом пакете ограничений.

"Похоже, что Словакия сегодня получила необходимые заверения от Европейской комиссии по постепенному отказу от российской энергетики до конца 2027 года. Это может привести к одобрению следующего пакета санкций против России в ближайшее время", — написал Йозвяк.

Санкції проти Росії
Скриншот сообщения Рикарда Йозвяка

Под его сообщением пользователи спросили корреспондента о позиции Венгрии в этом вопросе. На это он ответил, что "Будапешт, кажется, согласен с 18-м пакетом".

18-й пакет санкцій ЄС проти РФ
Скриншот сообщения Рикарда Йозвяка

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина синхронизировала с ЕС санкции против РФ. Кроме того, будет синхронизирован пакет санкций против Ирана.

Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп готов ввести новые санкции против РФ.

санкции против России Словакия ЕС война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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