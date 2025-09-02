Відео
Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС — про що говоритимуть

Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС — про що говоритимуть

Дата публікації: 2 вересня 2025 16:49
Зустріч Зеленського з європейськими лідерами — головні теми
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами у Парижі. Вони обговорять гарантії безпеки для України, а точніше — гарантій безпеки Європи на східному кордоні.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram 2 вересня. 

Які теми Зеленський обговорить з лідерами ЄС

Подоляк розповів, що у Парижі Зеленський зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн, Марко Рютте, Фрідріхом Мерцом та Кіром Стармером. Зазначається, що лідери "звірять годинники" під час інтенсивних обговорень гарантій безпеки для України, а точніше — гарантій безпеки Європи на східному кордоні.

"Є два паралельні процеси. Перший — ситуативна спроба зупинити війну, у якій головну роль відіграють США й особисто Дональд Трамп. Другий — конструювання повоєнної архітектури Європи. Там знають свої слабкості: європейці мають дефіцит зброї та не можуть без США накласти ефективні санкції на Індію та Китай. Але ЄС узяв на себе мілітарне стримування Росії — на базі ЗСУ, українських ракетно-дронових технологій, можливо, за участю європейського контингенту", — сказав радник керівника ОПУ.

Він наголосив, що Україна виступає активним модератором у цих процесах. Заради глобальної та континентальної безпеки відбувається постійне щоденне спілкування з партнерами. 

Скриншот допису Михайла Подоляка

Нагадаємо, нещодавно Роберт Фіцо заявив, що хоче зустрітися з Володимиром Зеленським. Це може статися у п’ятницю, 5 вересня.

Водночас в Росії заперечили домовленість про тристоронню зустріч щодо миру. Москва не збирається брати участь у таких переговорах. 

Володимир Зеленський Михайло Подоляк переговори ЄС гарантії безпеки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
