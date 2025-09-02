Зеленский анонсировал ответы Украины на российские атаки — обращение президента

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Россия в последнее время начала активно увеличивать количество атак по Украине, в частности с помощью БпЛА. Президент Владимир Зеленский отреагировал на новую тактику врага и анонсировал ответ.

Об этом глава государства заявил во время вечернего обращения во вторник, 2 сентября.

По словам главы государства, только за последние сутки Россия атаковала Украину сотнями дронов-камикадзе. Он отметил, что такие атаки являются настоящим показателем "стремления" РФ к миру и прямой демонстрацией пренебрежения страны-агрессора к международным усилиям по прекращению войны.

"На днях в Китае Путин продолжает рассказывать свои байки вроде бы он в войне не виноват. Как будто его кто-то всегда "заставляет" воевать, убивать, загонять детей в укрытие, посылать тысячи людей на штурмы наших позиций. И сейчас видим очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта. Вот только к миру он никак принуждаться не хочет. Россия продолжает наносить удары. Конечно, мы будем отвечать на это. Отвечать в том числе асимметрично, чтобы Россия точно чувствовала последствия своей наглости", — сказал Зеленский.

Отдельно Зеленский напомнил о программе PURL, благодаря которой в августе удалось привлечь более 2 млрд евро на закупку американского оружия, в частности ракет для Patriot и HIMARS. По его словам, эта программа должна ежемесячно обеспечивать Украину минимум миллиардом долларов.

Глава государства также сообщил, что провел совещание с военным и дипломатическим руководством по гарантиям безопасности для Украины.

"Сегодня согласовали основу для дальнейших контактов с участниками коалиции желающих относительно реального наполнения гарантий безопасности для Украины. Мы работаем — очень активно — с командой Соединенных Штатов Америки. В ближайшее время будем говорить с лидерами стран-партнеров в Европе. Наши форматы, в частности Украина - Северная Европа, а также Вашингтонский формат, наполняем все это содержанием максимально. Продолжается работа и по санкциям - с Евросоюзом, Британией, другими партнерами. Синхронизация санкций — наших и партнеров — это одна из главных задач на осень", — подчеркнул президент.

Напомним, уже в ближайшие дни Владимир Зеленский встретится с лидерами ЕС относительно гарантий безопасности в Украине и Европе.

Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте предупредил страны альянса о возможной угрозе со стороны России.