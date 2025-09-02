Трамп пригрозил Путину за отказ от переговоров с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за возможным развитием событий вокруг встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По его словам, отказ российского лидера от переговоров может иметь для него определенные последствия.
Об этом американский лидер сообщил во время пресс-конференции во вторник, 2 сентября.
Трамп прокомментировал возможную встречу Зеленского и Путина
"Я наблюдаю за этим очень внимательно. Посмотрим, что произойдет", — подчеркнул Трамп, комментируя ситуацию.
Напомним, что сегодня же Дональд Трамп впервые прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем и своей смерти, которые распространялись в сети в последнее время. Он назвал их "фейковыми новостями".
Также американский лидер сделал интригующее заявление относительно войны в Украине. Лидер США пообещал в ближайшие дни рассекретить "интересные вещи".
