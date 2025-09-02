Видео
Главная Новости дня Трамп пригрозил Путину за отказ от переговоров с Зеленским

Трамп пригрозил Путину за отказ от переговоров с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 22:22
Трамп пригрозил Путину за отказ от переговоров с Зеленским
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за возможным развитием событий вокруг встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По его словам, отказ российского лидера от переговоров может иметь для него определенные последствия.

Об этом американский лидер сообщил во время пресс-конференции во вторник, 2 сентября.

Читайте также:

Трамп прокомментировал возможную встречу Зеленского и Путина

"Я наблюдаю за этим очень внимательно. Посмотрим, что произойдет", — подчеркнул Трамп, комментируя ситуацию.

Напомним, что сегодня же Дональд Трамп впервые прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем и своей смерти, которые распространялись в сети в последнее время. Он назвал их "фейковыми новостями".

Также американский лидер сделал интригующее заявление относительно войны в Украине. Лидер США пообещал в ближайшие дни рассекретить "интересные вещи".

Владимир Зеленский США владимир путин Дональд Трамп война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
