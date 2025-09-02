Трамп пригрозив Путіну за відмову від переговорів із Зеленським

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за можливим розвитком подій навколо зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. За його словами, відмова російського лідера від перемовин може мати для нього певні наслідки.

Про це американський лідер повідомив під час пресконференції у вівторок, 2 вересня.

"Я спостерігаю за цим дуже уважно. Побачимо, що станеться", — наголосив Трамп, коментуючи ситуацію.

Нагадаємо, що сьогодні ж Дональд Трамп вперше прокоментував чутки про проблеми зі здоров'ям та свою смерть, які ширилися у мережі останнім часом. Він назвав їх "фейковими новинами".

Також американський лідер зробив інтригуючу заяву щодо війни в Україні. Лідер США пообіцяв найближчими днями розсекретити "цікаві речі".