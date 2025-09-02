Дональд Трамп зробив заяву про війну в Україні у прямому ефірі

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський президент Дональд Трамп зробив інтригуючу заяву щодо війни в Україні. Лідер США пообіцяв найближчими днями розсекретити "цікаві речі".

Про це він заявив під час пресконференції у Білому домі у вівторок, 2 вересня.

Трамп анонсував розкрити нові деталі про війну в Україні

Під час спілкування з журналістами американський президент натякнув на те, що отримав нову "цікаву" інформацію після розмови із російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня.

"Я дізнався дещо, що буде дуже цікавим. Гадаю, що за декілька днів ви про це дізнаєтесь", — сказав Трамп.

Зазначимо, що перед брифінгом президент США заявив, що розчарований діями Путіна на тлі посилення атак України з боку Росії.

Крім того, Дональд Трамп пригрозив російському диктатору серйозними наслідками, якщо він відмовиться від переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.