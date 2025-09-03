Зустріч коаліції охочих - на зустріч 4 вересня хочуть запросити Трампа

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Країни, які беруть участь у зустрічі так званої "Коаліції охочих" на підтримку України, розглядають можливість запросити президента США Дональда Трампа взяти участь у наступному засіданні. Воно відбудеться вже завтра, 4 вересня, в Парижі.

Про це заявив речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус, передає Sky News.

Реклама

Читайте також:

Участь Трампа в "Коаліції охочих" — що відомо

Проте офіційного підтвердження від Білого дому ще немає.

"Я не можу нічого передбачити, але є обговорення щодо залучення президента США", — сказав він.

Зазначається, що завтрашня зустріч матиме гібридний формат, тобто деякі учасники будуть присутні особисто, а інші – через відеодзвінок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія готує новий формат підтримки України.

Також ми писали, що Трамп зробив інтригуючу заяву щодо війни в Україні. Під час спілкування з журналістами американський президент натякнув на те, що отримав нову "цікаву" інформацію після розмови із російським диктатором Володимиром Путіним.