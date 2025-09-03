Відео
Головна Новини дня ЄС надасть Україні гарантії безпеки — Макрон назвав умову

ЄС надасть Україні гарантії безпеки — Макрон назвав умову

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 23:30
Гарантії безпеки для України від ЄС — Емманнюель Макрон назвав їхню умову
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Європейські держави готові надати Україні гарантії безпеки. Однак це можливо лише після підписання мирної угоди із Росією.

Про це під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Парижі заявив лідер Франції Емманюель Макрон у середу, 3 вересня.

Читайте також:

Макрон назвав умову гарантій безпеки від ЄС

За словами французького лідера, європейські країни готові гарантувати безпеку у той же день, коли Україна та РФ досягнуть угоди про припинення війни.

"Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Завдання виконано, і сьогодні ми можемо підтвердити: ми готові забезпечити політичну підтримку цим домовленостям", — наголосив він.

Макрон також додав, що союзники після вашингтонських переговорів погодилися створити умови для стабільного миру в Україні. Водночас він підкреслив, що остаточне рішення залежить від Москви та її готовності прийняти ті умови, які вона озвучувала під час обговорень у США.

"Зараз питання полягає в тому, щоб визначити щирість Росії та її послідовних зобов'язань щодо мирних переговорів, даних США", — додав Макрон.

Нагадаємо, 3 вересня Володимир Зеленський прибув до Франції з офіційним візитом. У Парижі президент зустрівся із Емманюелем Макроном — лідери обговорили вступ України в ЄС та подальшу безпекову підтримку з боку партнерів.

Також ми писали, що вже 4 вересня має відбутися зустріч "Коаліції охочих" — разом із лідерами ЄС Зеленський планує провести розмову з Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський Емманюель Макрон Європа війна в Україні гарантії безпеки
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
