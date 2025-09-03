Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЕС даст Украине гарантии безопасности — Макрон назвал условие

ЕС даст Украине гарантии безопасности — Макрон назвал условие

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 23:30
Гарантии безопасности для Украины от ЕС — Эмманюэль Макрон назвал их условие
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Европейские государства готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Однако это возможно только после подписания мирного соглашения с Россией.

Об этом во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Париже заявил лидер Франции Эмманюэль Макрон в среду, 3 сентября.

Реклама
Читайте также:

Макрон назвал условие гарантий безопасности от ЕС

По словам французского лидера, европейские страны готовы гарантировать безопасность в тот же день, когда Украина и РФ достигнут соглашения о прекращении войны.

"Мы, европейцы, готовы предоставить гарантии Украине в тот день, когда будет подписан мир. Это то, что было сказано в Вашингтоне. Задача выполнена, и сегодня мы можем подтвердить: мы готовы обеспечить политическую поддержку этим договоренностям", — подчеркнул он.

Макрон также добавил, что союзники после вашингтонских переговоров согласились создать условия для стабильного мира в Украине. В то же время он подчеркнул, что окончательное решение зависит от Москвы и ее готовности принять те условия, которые она озвучивала во время обсуждений в США.

"Сейчас вопрос заключается в том, чтобы определить искренность России и ее последовательных обязательств по мирным переговорам, данных США", — добавил Макрон.

Напомним, 3 сентября Владимир Зеленский прибыл во Францию с официальным визитом. В Париже президент встретился с Эмманюэлем Макроном — лидеры обсудили вступление Украины в ЕС и дальнейшую поддержку в сфере безопасности со стороны партнеров.

Также мы писали, что уже 4 сентября должна состояться встреча "Коалиции желающих" — вместе с лидерами ЕС Зеленский планирует провести разговор с Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Европа война в Украине гарантии безопасности
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации