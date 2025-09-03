Гарантии безопасности для Украины от ЕС — Эмманюэль Макрон назвал их условие

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Европейские государства готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Однако это возможно только после подписания мирного соглашения с Россией.

Об этом во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Париже заявил лидер Франции Эмманюэль Макрон в среду, 3 сентября.

Макрон назвал условие гарантий безопасности от ЕС

По словам французского лидера, европейские страны готовы гарантировать безопасность в тот же день, когда Украина и РФ достигнут соглашения о прекращении войны.

"Мы, европейцы, готовы предоставить гарантии Украине в тот день, когда будет подписан мир. Это то, что было сказано в Вашингтоне. Задача выполнена, и сегодня мы можем подтвердить: мы готовы обеспечить политическую поддержку этим договоренностям", — подчеркнул он.

Макрон также добавил, что союзники после вашингтонских переговоров согласились создать условия для стабильного мира в Украине. В то же время он подчеркнул, что окончательное решение зависит от Москвы и ее готовности принять те условия, которые она озвучивала во время обсуждений в США.

"Сейчас вопрос заключается в том, чтобы определить искренность России и ее последовательных обязательств по мирным переговорам, данных США", — добавил Макрон.

Напомним, 3 сентября Владимир Зеленский прибыл во Францию с официальным визитом. В Париже президент встретился с Эмманюэлем Макроном — лидеры обсудили вступление Украины в ЕС и дальнейшую поддержку в сфере безопасности со стороны партнеров.

Также мы писали, что уже 4 сентября должна состояться встреча "Коалиции желающих" — вместе с лидерами ЕС Зеленский планирует провести разговор с Дональдом Трампом.