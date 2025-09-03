Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Украины

Евроинтеграция и безопасность — о чем общались Макрон и Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Францию за сильную поддержку Украины. Он лично передал слова уважения французскому лидеру Эммануэлю Макрону за лидерство в международных инициативах и коалициях.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Переговоры Зеленского и Макрона
Во время сегодняшней встречи Зеленский и Макрон согласовали позиции перед завтрашним заседанием лидеров коалиции желающих и обсудили подготовительную работу над гарантиями безопасности для Украины.
Президент подчеркнул важность этой работы и выразил убеждение, что она принесет сильные гарантии безопасности для страны.
Кроме этого, во время переговоров обсуждались вопросы оборонной поддержки Украины, актуальные потребности в военной сфере, усиление санкций против России и возможности использования замороженных российских активов. Отдельное внимание было уделено евроинтеграционному движению Украины и роли Франции в этом процессе.
Зеленский подчеркнул, что поддержка Франции в этих вопросах чрезвычайно важна для Украины.
Напомним, что вечером 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где запланирована его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Также сообщалось, что лидеры "Коалиции желающих" рассматривают возможность пригласить президента США Дональда Трампа принять участие в следующем заседании.
