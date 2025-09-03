Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Украины

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Францию за сильную поддержку Украины. Он лично передал слова уважения французскому лидеру Эммануэлю Макрону за лидерство в международных инициативах и коалициях.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Переговоры Зеленского и Макрона

Во время сегодняшней встречи Зеленский и Макрон согласовали позиции перед завтрашним заседанием лидеров коалиции желающих и обсудили подготовительную работу над гарантиями безопасности для Украины.

Президент подчеркнул важность этой работы и выразил убеждение, что она принесет сильные гарантии безопасности для страны.

Кроме этого, во время переговоров обсуждались вопросы оборонной поддержки Украины, актуальные потребности в военной сфере, усиление санкций против России и возможности использования замороженных российских активов. Отдельное внимание было уделено евроинтеграционному движению Украины и роли Франции в этом процессе.

Зеленский подчеркнул, что поддержка Франции в этих вопросах чрезвычайно важна для Украины.

Переговоры Украины и Франции. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, что вечером 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где запланирована его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также сообщалось, что лидеры "Коалиции желающих" рассматривают возможность пригласить президента США Дональда Трампа принять участие в следующем заседании.