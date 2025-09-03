Відео
Головна Новини дня Вступ в ЄС та безпека — про що спілкувалися Макрон та Зеленський

Вступ в ЄС та безпека — про що спілкувалися Макрон та Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 22:46
Зеленський і Макрон обговорили гарантії безпеки для України
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський подякував Франції за сильну підтримку України. Він особисто передав слова поваги французькому лідеру Еммануелю Макрону за лідерство у міжнародних ініціативах і коаліціях.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Читайте також:
Вступ в ЄС та безпека — про що спілкувалися Макрон та Зеленський - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Переговори Зеленського та Макрона

Під час сьогоднішньої зустрічі Зеленський і Макрон узгодили позиції перед завтрашнім засіданням лідерів коаліції охочих та обговорили підготовчу роботу над гарантіями безпеки для України.

Президент наголосив на важливості цієї роботи і висловив переконання, що вона принесе сильні гарантії безпеки для країни.

Окрім цього, під час переговорів обговорювалися питання оборонної підтримки України, актуальні потреби у військовій сфері, посилення санкцій проти Росії та можливості використання заморожених російських активів. Окрема увага була приділена євроінтеграційному руху України та ролі Франції у цьому процесі.

Зеленський підкреслив, що підтримка Франції у цих питаннях є надзвичайно важливою для України.

Вступ в ЄС та безпека — про що спілкувалися Макрон та Зеленський - фото 2
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: Telegram Володимира Зеленського
Вступ в ЄС та безпека — про що спілкувалися Макрон та Зеленський - фото 3
Переговори України та Франції. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, що увечері 3 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де запланована його зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. 

Також повідомлялося, що лідери "Коаліції охочих" розглядають можливість запросити президента США Дональда Трампа взяти участь у наступному засіданні.

Володимир Зеленський переговори Емманюель Макрон військова допомога війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
