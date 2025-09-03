Відео
Головна Новини дня Зеленський прибув до Франції — яка ціль візиту

Зеленський прибув до Франції — яка ціль візиту

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 19:57
Зеленський прибув до Франції — що відомо про візит
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський ввечері 3 вересня прибув до Парижа. Український лідер проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це "Суспільному" повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

Зеленський прибув до Парижу

Український президент прибув до столиці Франції напередодні зустрічі "Коаліції охочих", яка має відбутися у четвер, 4 вересня. Однак перед цим Зеленський та Макрон проведуть особисту зустріч. Французький президент вже зустріч главу української дердави в Єлісейському палаці.

За інформацією представників Макрона, під час зустрічі лідери обговорять ситуацію на фронті, а також візьмуть участь у спільній робочій вечері та зроблять заяви для медіа.

Нагадаємо, цього ж дня Володимир Зеленський був з візитом у Данії. Під час нього президент України провів зустріч із прем'єр-міністром Метте Фредеріксен, на якій вони обговорили подальшу співпрацю країн.

А також ми писали, що Зеленський разом із лідерами Європи планують розмову із президентом США Дональдом Трампом під час саміту "Коаліції охочих".

Володимир Зеленський Франція Емманюель Макрон
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
