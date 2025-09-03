Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський прибув до Данії — яка мета візиту

Зеленський прибув до Данії — яка мета візиту

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 12:20
Зеленський 3 вересня прибув до Данії — яка мета візиту
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський у середу, 3 вересня, прибув до Данії. Зокрема, там він зустрінеться з премʼєр-міністром Метте Фредеріксен.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Реклама
Читайте також:

Зеленський у Данії

Очікується двостороння зустріч Зеленського та Фредеріксен. Крім того, український лідер проведе переговори із лідерами формату Nordic-Baltic 8.

Зеленський у Данії 3 вересня
Зеленський прибув до Данії. Фото: кадр з відео

Нагадаємо, 3 вересня Зеленський повідомив, що ввечері відбудеться двосторонній формат у Франції. Він анонсував нові рішення.

А 4 вересня у Парижі відбудеться засідання "Коаліції охочих". Відомо, що головуватимуть лідер Франції Емманюель Макрон та премʼєр Британії Кір Стармер.

Володимир Зеленський Данія Україна політики зустріч
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації