Зеленський 3 вересня прибув до Данії — яка мета візиту

Український лідер Володимир Зеленський у середу, 3 вересня, прибув до Данії. Зокрема, там він зустрінеться з премʼєр-міністром Метте Фредеріксен.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський у Данії

Очікується двостороння зустріч Зеленського та Фредеріксен. Крім того, український лідер проведе переговори із лідерами формату Nordic-Baltic 8.

Нагадаємо, 3 вересня Зеленський повідомив, що ввечері відбудеться двосторонній формат у Франції. Він анонсував нові рішення.

А 4 вересня у Парижі відбудеться засідання "Коаліції охочих". Відомо, що головуватимуть лідер Франції Емманюель Макрон та премʼєр Британії Кір Стармер.