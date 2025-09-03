Зеленський 3 вересня прибув до Данії — яка мета візиту

Зеленський прибув до Данії — яка мета візиту
Дата публікації: 3 вересня 2025 12:20
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео
Український лідер Володимир Зеленський у середу, 3 вересня, прибув до Данії. Зокрема, там він зустрінеться з премʼєр-міністром Метте Фредеріксен.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Зеленський у Данії
Очікується двостороння зустріч Зеленського та Фредеріксен. Крім того, український лідер проведе переговори із лідерами формату Nordic-Baltic 8.
Нагадаємо, 3 вересня Зеленський повідомив, що ввечері відбудеться двосторонній формат у Франції. Він анонсував нові рішення.
А 4 вересня у Парижі відбудеться засідання "Коаліції охочих". Відомо, що головуватимуть лідер Франції Емманюель Макрон та премʼєр Британії Кір Стармер.
