Зеленский 3 сентября прибыл в Данию — какая цель визита

Зеленский прибыл в Данию — какая цель визита
Дата публикации 3 сентября 2025 12:20
Владимир Зеленский. Фото: кадр с видео
Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 3 сентября, прибыл в Данию. В частности, там он встретится с премьер-министром Метте Фредериксен.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Зеленский в Дании
Ожидается двусторонняя встреча Зеленского и Фредериксен. Кроме того, украинский лидер проведет переговоры с лидерами формата Nordic-Baltic 8.
Напомним, 3 сентября Зеленский сообщил, что вечером состоится двусторонний формат во Франции. Он анонсировал новые решения.
А 4 сентября в Париже состоится заседание "Коалиции желающих". Известно, что председательствовать будут лидер Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.
