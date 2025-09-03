Зеленский 3 сентября прибыл в Данию — какая цель визита

Владимир Зеленский. Фото: кадр с видео

Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 3 сентября, прибыл в Данию. В частности, там он встретится с премьер-министром Метте Фредериксен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский в Дании

Ожидается двусторонняя встреча Зеленского и Фредериксен. Кроме того, украинский лидер проведет переговоры с лидерами формата Nordic-Baltic 8.

Зеленский прибыл в Данию. Фото: кадр из видео

Напомним, 3 сентября Зеленский сообщил, что вечером состоится двусторонний формат во Франции. Он анонсировал новые решения.

А 4 сентября в Париже состоится заседание "Коалиции желающих". Известно, что председательствовать будут лидер Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.