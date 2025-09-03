Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский прибыл в Данию — какая цель визита

Зеленский прибыл в Данию — какая цель визита

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 12:20
Зеленский 3 сентября прибыл в Данию — какая цель визита
Владимир Зеленский. Фото: кадр с видео

Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 3 сентября, прибыл в Данию. В частности, там он встретится с премьер-министром Метте Фредериксен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Реклама
Читайте также:

Зеленский в Дании

Ожидается двусторонняя встреча Зеленского и Фредериксен. Кроме того, украинский лидер проведет переговоры с лидерами формата Nordic-Baltic 8.

Зеленський у Данії 3 вересня
Зеленский прибыл в Данию. Фото: кадр из видео

Напомним, 3 сентября Зеленский сообщил, что вечером состоится двусторонний формат во Франции. Он анонсировал новые решения.

А 4 сентября в Париже состоится заседание "Коалиции желающих". Известно, что председательствовать будут лидер Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

Владимир Зеленский Дания Украина политики встреча
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации