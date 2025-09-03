Зеленский прибыл во Францию — что известно о визите

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 3 сентября прибыл в Париж. Украинский лидер проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом "Суспільному" сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Зеленский прибыл в Париж

Украинский президент прибыл в столицу Франции накануне встречи "Коалиции желающих", которая должна состояться в четверг, 4 сентября. Однако перед этим Зеленский и Макрон проведут личную встречу. Французский президент уже встретил главу украинского государства в Елисейском дворце.

По информации представителей Макрона, во время встречи лидеры обсудят ситуацию на фронте, а также примут участие в совместном рабочем ужине и сделают заявления для медиа.

Напомним, в этот же день Владимир Зеленский был с визитом в Дании. Во время него президент Украины провел встречу с премьер-министром Метте Фредериксен, на которой они обсудили дальнейшее сотрудничество стран.

А также мы писали, что Зеленский вместе с лидерами Европы планируют разговор с президентом США Дональдом Трампом во время саммита "Коалиции желающих".