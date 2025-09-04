Трамп, Зеленский и лидеры ЕС начали совместную конференцию

Встреча Зеленского и европейских лидеров. Иллюстративное фото: Офис Президента

В четверг, 4 сентября, начались видеоконференции между президентом США Дональдом Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими партнерами. Главной темой обсуждения стало давление на Россию и поддержка Украины.

Об этом сообщает Le Monde.

Конференция Зеленского с партнерами

Это первая совместная встреча лидеров "коалиции желающих" — около 30 стран, преимущественно европейских, которые предоставляют Киеву военную помощь. Участники конференции стремятся согласовать дальнейшие гарантии безопасности для Украины.

Напомним, что сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Париже. Она состоялась на полях саммита "Коалиции желающих".

Ранее Зеленский рассказал, какие основные вопросы обсудят на саммите.