Трамп, Зеленский и лидеры ЕС начали совместную конференцию
В четверг, 4 сентября, начались видеоконференции между президентом США Дональдом Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими партнерами. Главной темой обсуждения стало давление на Россию и поддержка Украины.
Об этом сообщает Le Monde.
Конференция Зеленского с партнерами
Это первая совместная встреча лидеров "коалиции желающих" — около 30 стран, преимущественно европейских, которые предоставляют Киеву военную помощь. Участники конференции стремятся согласовать дальнейшие гарантии безопасности для Украины.
Напомним, что сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Париже. Она состоялась на полях саммита "Коалиции желающих".
Ранее Зеленский рассказал, какие основные вопросы обсудят на саммите.
