Зеленский встретился с Виткоффом

Владимир Зеленский. Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Париже завершилась. Она состоялась на полях саммита "Коалиции желающих".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Сейчас подробности встречи не раскрываются. Также неизвестно, какие вопросы обсудили стороны.

Также глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что он вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым встретились в Париже с Витткоффом. Говорили о гарантиях безопасности, санкциях и возвращении украинских детей.

Напомним, на 15:00 у лидеров "Коалиции желающих" был запланирован телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Также Зеленский рассказал, какие основные вопросы обсудят на саммите.