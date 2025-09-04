Видео
Главная Новости дня Встреча Зеленского и Уиткоффа завершилась — подробности

Встреча Зеленского и Уиткоффа завершилась — подробности

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 15:07
Зеленский встретился с Виткоффом
Владимир Зеленский. Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Париже завершилась. Она состоялась на полях саммита "Коалиции желающих".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Читайте также:

Встреча Зеленского и Уиткоффа — что известно

Сейчас подробности встречи не раскрываются. Также неизвестно, какие вопросы обсудили стороны.

Также глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что он вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым встретились в Париже с Витткоффом. Говорили о гарантиях безопасности, санкциях и возвращении украинских детей.

Напомним, на 15:00 у лидеров "Коалиции желающих" был запланирован телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Также Зеленский рассказал, какие основные вопросы обсудят на саммите.

Владимир Зеленский Париж война в Украине Стив Виткофф Коалиция желающих
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
