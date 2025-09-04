Зеленський зустрівся з Віткоффом

Зустріч Зеленського та Віткоффа завершилась — подробиці
Зустріч президента України Володимира Зеленського та спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа у Парижі завершилася. Вона відбулася на полях саміту "Коаліції охочих".
Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров у четвер, 4 вересня.
Зустріч Зеленського та Віткоффа — що відомо
Наразі подробиці зустрічі не розкриваються. Також невідомо, які питання обговорили сторони.
Також очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів, що він разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим зустрілися в Парижі з Вітткоффом. Говорили про гарантії безпеки, санкції та повернення українських дітей.
Нагадаємо, на 15:00 у лідерів "Коаліції охочих" була запланована телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.
Також Зеленський розповів, які основні питання обговорять на саміті.
Читайте Новини.LIVE!