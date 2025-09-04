Зеленський зустрівся з Віткоффом

Володимир Зеленський. Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Зустріч президента України Володимира Зеленського та спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа у Парижі завершилася. Вона відбулася на полях саміту "Коаліції охочих".

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров у четвер, 4 вересня.

Зустріч Зеленського та Віткоффа — що відомо

Наразі подробиці зустрічі не розкриваються. Також невідомо, які питання обговорили сторони.

Також очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів, що він разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим зустрілися в Парижі з Вітткоффом. Говорили про гарантії безпеки, санкції та повернення українських дітей.

Нагадаємо, на 15:00 у лідерів "Коаліції охочих" була запланована телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.

Також Зеленський розповів, які основні питання обговорять на саміті.