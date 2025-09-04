Відео
Зустріч Зеленського та Віткоффа завершилась — подробиці

Зустріч Зеленського та Віткоффа завершилась — подробиці

Дата публікації: 4 вересня 2025 15:07
Зеленський зустрівся з Віткоффом
Володимир Зеленський. Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Зустріч президента України Володимира Зеленського та спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа у Парижі завершилася. Вона відбулася на полях саміту "Коаліції охочих".

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров у четвер, 4 вересня.

Читайте також:

Зустріч Зеленського та Віткоффа — що відомо

Наразі подробиці зустрічі не розкриваються. Також невідомо, які питання обговорили сторони.

Також очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів, що він разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим зустрілися в Парижі з Вітткоффом. Говорили про гарантії безпеки, санкції та повернення українських дітей.

Нагадаємо, на 15:00 у лідерів "Коаліції охочих" була запланована телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом. 

Також Зеленський розповів, які основні питання обговорять на саміті.

Володимир Зеленський Париж війна в Україні Стів Віткофф Коаліція охочих
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
