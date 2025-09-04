Видео
В Еврокомиссии назвали главные задачи "коалиции желающих"

В Еврокомиссии назвали главные задачи "коалиции желающих"

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 16:22
Какие главные задачи "коалиции желающих" - ответ Урсулы Фон дер Ляйен
Урсула Фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Представители "коалиции желающих" сосредоточились на трех ключевых направлениях, касающихся предоставления Украине гарантий безопасности и укрепления обороноспособности всей Европы. Это особенно касается сегодняшней встречи представителей более 30 стран.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в сети Х.

Читайте также:

Какие главные задачи "коалиции желающих"

По ее словам, главными задачами коалиции является превращение Украины в "стального дикобраза", создание многонациональных сил при поддержке США и укрепление оборонной позиции всей Европы.

Фон дер Ляйен отметила, что образ "стального дикобраза" символизирует всестороннее вооружение и усиление защиты Украины, которое должно сделать страну максимально устойчивой перед угрозами.

Напомним, что недавно начались видеоконференции между президентом США Дональдом Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими партнерами. Главной темой обсуждения стало давление на Россию и поддержка Украины.

Кроме того, сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Париже. Она состоялась на полях саммита "Коалиции желающих".

Еврокомиссия военная помощь Украина Урсула фон дер Ляйен война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
