Какие главные задачи "коалиции желающих" - ответ Урсулы Фон дер Ляйен

Урсула Фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Представители "коалиции желающих" сосредоточились на трех ключевых направлениях, касающихся предоставления Украине гарантий безопасности и укрепления обороноспособности всей Европы. Это особенно касается сегодняшней встречи представителей более 30 стран.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в сети Х.

Реклама

Читайте также:

В Париже на важнейшую встречу Коалиции волевых по гарантиям безопасности.



Мы работали над 3 основными задачами.



Превращение Украины в стального дикобраза.



Создание многонациональных сил для Украины при поддержке США.



Усиление обороноспособности Европы.



А теперь давайте... pic.twitter.com/h2kdYcBbS4 - Урсула фон дер Ляйен (@vonderleyen) 4 сентября 2025 года

Какие главные задачи "коалиции желающих"

По ее словам, главными задачами коалиции является превращение Украины в "стального дикобраза", создание многонациональных сил при поддержке США и укрепление оборонной позиции всей Европы.

Фон дер Ляйен отметила, что образ "стального дикобраза" символизирует всестороннее вооружение и усиление защиты Украины, которое должно сделать страну максимально устойчивой перед угрозами.

Напомним, что недавно начались видеоконференции между президентом США Дональдом Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими партнерами. Главной темой обсуждения стало давление на Россию и поддержка Украины.

Кроме того, сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Париже. Она состоялась на полях саммита "Коалиции желающих".