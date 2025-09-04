Відео
Головна Новини дня Зеленський розкрив деталі розмови із Трампом

Зеленський розкрив деталі розмови із Трампом

Дата публікації: 4 вересня 2025 19:37
Зеленський повідомив про що говорив із Трампом
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У четвер, 4 вересня, лідери "Коаліції охочих" провели телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Згодом Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі розмови.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зеленський про розмову із Трампом 4 вересня

"Тривала й дуже детальна розмова з Президентом Трампом. Говорили після зустрічі "Коаліції охочих" сьогодні в Парижі, участь також взяли європейські лідери", — повідомив глава держави.

Зеленський зазначив, що під час розмови із Трампом йшлося передусім про те, як підштовхнути ситуацію до реального миру.

"Ми обговорили різні опції, і найголовніше — це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру — позбавлення російської машини війни грошей, позбавлення ресурсів", — зазначив Зеленський.

Зокрема він додав, що також лідери говорили про максимальний захист українського неба.

"Поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не мають забирати життя. Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба.

Дякую Президенту Трампу за підтримку нашого народу. Домовилися про подальші контакти", — резюмував Зеленський.

Коаліція охочих
Засідання "Коаліції охочих" 4 вересня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

Хто взяв участь у розмові з Трампом

Як відомо, розмова з Президентом США Дональдом Трампом відбулася після зустрічі "Коаліції охочих" 4 вересня в Парижі. У розмові взяли участь — Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Президент Фінляндії Александр Стубб, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та спецпредставник Президента США Стівен Віткофф. 

Раніше Зеленський підсумував засідання "Коаліції охочих" та розповів про результати.

Також ми розповідали про три основні завдання "Коаліції охочих" щодо України.

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп війна в Україні Коаліція охочих
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
