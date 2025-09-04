Коаліція охочих — результати від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У четвер, 4 вересня, в Парижі відбулося засідання "Коаліції охочих". Президент України Володимир Зеленський розповів про результати зустрічі з лідерами.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Засідання "Коаліції охочих" 4 вересня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський про результати засідання "Коаліції охочих"

"Зараз у нас особливий час, особливі перемовини. Сьогодні відбулася зустріч країн – учасниць коаліції охочих. Уся вільна Європа, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія — найбільше засідання з усіх, що були, за кількістю країн. Дякую всім", — зазначив Зеленський.

Лідер України наголосив, що тиск працює — ситуація ускладнюється для російської економіки й для тих, хто торгує з Росією.

Засідання "Коаліції охочих" 4 вересня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

За словами Зеленського, сьогодні лідери говорили про нові санкції й також про вторинні санкції, про спеціальні тарифи в торгівлі, які можуть допомогти.

Глава держави наголосив, що сильна українська армія є і буде центральним елементом гарантій безпеки. Відповідно, це можливості нашої армії: фінансування, зброя, виробництво зброї.

"Все це забезпечуємо, і це має бути через рік, через пʼять років, через десять років — як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки потім. У нас є основи для плану — щодо сил, конкретних кроків. Готуємо документи щодо гарантій і визначаємо інвестицію в безпеку від кожної країни. Двадцять шість країн погодилися надати Україні гарантії безпеки", — розповів президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що Америка з Україною:

"Важливо, що Америка з нами. І ми працюємо в багатьох форматах, від таких програм, як PURL, що дозволяють купувати американську зброю, до готовності Америки брати участь у гарантіях безпеки довгостроково".

Засідання "Коаліції охочих" 4 вересня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

Раніше Зеленський заявив, що під час зустрічі лідери детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі.

Також Зеленський відповів, чи внесуть членство України в ЄС до гарантій безпеки.