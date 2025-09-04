Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский рассказал о результатах заседания "Коалиции желающих"

Зеленский рассказал о результатах заседания "Коалиции желающих"

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 18:46
Коалиция желающих — результаты от Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В четверг, 4 сентября, в Париже состоялось заседание "Коалиции желающих". Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах встречи с лидерами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Коаліція охочих
Заседание "Коалиции желающих" 4 сентября 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский о результатах заседания "Коалиции желающих"

"Сейчас у нас особое время, особые переговоры. Сегодня состоялась встреча стран — участниц коалиции желающих. Вся свободная Европа, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия — самое большое заседание из всех, что были, по количеству стран. Спасибо всем", — отметил Зеленский.

Лидер Украины подчеркнул, что давление работает  ситуация усложняется для российской экономики и для тех, кто торгует с Россией.

Коаліція охочих
Заседание "Коалиции желающих" 4 сентября 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

По словам Зеленского, сегодня лидеры говорили о новых санкциях и также о вторичных санкциях, о специальных тарифах в торговле, которые могут помочь.

Глава государства подчеркнул, что сильная украинская армия есть и будет центральным элементом гарантий безопасности. Соответственно, это возможности нашей армии: финансирование, оружие, производство оружия.

"Все это обеспечиваем, и это должно быть через год, через пять лет, через десять лет — как в условиях войны сейчас, так и для обеспечения безопасности потом. У нас есть основы для плана — по силам, конкретным шагам. Готовим документы по гарантиям и определяем инвестицию в безопасность от каждой страны. Двадцать шесть стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности", — рассказал президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Америка с Украиной:

"Важно, что Америка с нами. И мы работаем во многих форматах, от таких программ, как PURL, позволяющих покупать американское оружие, до готовности Америки участвовать в гарантиях безопасности долгосрочно".

Коаліція охочих
Заседание "Коалиции желающих" 4 сентября 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Ранее Зеленский заявил, что во время встречи лидеры подробно обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве.

Также Зеленский ответил, внесут ли членство Украины в ЕС в гарантии безопасности.

Владимир Зеленский Европейский союз США война в Украине Коалиция желающих
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации