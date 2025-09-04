Коалиция желающих — результаты от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В четверг, 4 сентября, в Париже состоялось заседание "Коалиции желающих". Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах встречи с лидерами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Заседание "Коалиции желающих" 4 сентября 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский о результатах заседания "Коалиции желающих"

"Сейчас у нас особое время, особые переговоры. Сегодня состоялась встреча стран — участниц коалиции желающих. Вся свободная Европа, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия — самое большое заседание из всех, что были, по количеству стран. Спасибо всем", — отметил Зеленский.

Лидер Украины подчеркнул, что давление работает — ситуация усложняется для российской экономики и для тех, кто торгует с Россией.

Заседание "Коалиции желающих" 4 сентября 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

По словам Зеленского, сегодня лидеры говорили о новых санкциях и также о вторичных санкциях, о специальных тарифах в торговле, которые могут помочь.

Глава государства подчеркнул, что сильная украинская армия есть и будет центральным элементом гарантий безопасности. Соответственно, это возможности нашей армии: финансирование, оружие, производство оружия.

"Все это обеспечиваем, и это должно быть через год, через пять лет, через десять лет — как в условиях войны сейчас, так и для обеспечения безопасности потом. У нас есть основы для плана — по силам, конкретным шагам. Готовим документы по гарантиям и определяем инвестицию в безопасность от каждой страны. Двадцать шесть стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности", — рассказал президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Америка с Украиной:

"Важно, что Америка с нами. И мы работаем во многих форматах, от таких программ, как PURL, позволяющих покупать американское оружие, до готовности Америки участвовать в гарантиях безопасности долгосрочно".

Заседание "Коалиции желающих" 4 сентября 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Ранее Зеленский заявил, что во время встречи лидеры подробно обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве.

Также Зеленский ответил, внесут ли членство Украины в ЕС в гарантии безопасности.