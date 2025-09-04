Відео
Розмова Трампа з "Коаліцією охочих" завершилась — деталі

Розмова Трампа з "Коаліцією охочих" завершилась — деталі

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 17:04
Коаліція рішучих завершила розмову з Дональдом Трампом
Засідання "Коаліції охочих". Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Лідери "Коаліції охочих" після засідання 4 вересня мали телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони поговорили про тиск на Росію.

Про це повідомляє Reuters та DW. 

Читайте також:

Розмова "Коаліції охочих" з Трампом

У Парижі 4 вересня відбулася зустріч "Коаліції охочих". Після цієї зустрічі європейські лідери провели телефонну розмову з Трампом. Наразі вона вже завершилась.

null
Скриншот допису кореспондента

Під час цього дзвінка американський президент заявив, що Європа повинна припинити купувати російську нафту та чинити посилений економічний тиск на Китай. 

Нагадаємо, сьогодні "Коаліція охочих" ухвалила рішення щодо ракет великої дальності. Україна отримає зброю для оборони. 

Володимир Зеленський розповів, які теми обговорювалися сьогодні в Парижі. За його словами, усі об’єднані однаковим прагненням завершити війну надійним миром і довготривалою безпекою.

Франція переговори Дональд Трамп війна в Україні Коаліція охочих
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
