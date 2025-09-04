Коалиция решительных завершила разговор с Дональдом Трампом

Заседание "Коалиции желающих". Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Лидеры "Коалиции желающих" после заседания 4 сентября имели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они поговорили о давлении на Россию.

Об этом сообщает Reuters и DW.

Разговор "Коалиции желающих" с Трампом

В Париже 4 сентября состоялась встреча "Коалиции желающих". После этой встречи европейские лидеры провели телефонный разговор с Трампом. Сейчас он уже завершился.

Во время этого звонка американский президент заявил, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть и оказывать усиленное экономическое давление на Китай.

Напомним, сегодня "Коалиция желающих" приняла решение по ракетам большой дальности. Украина получит оружие для обороны.

Владимир Зеленский рассказал, какие темы обсуждались сегодня в Париже. По его словам, все объединены одинаковым стремлением завершить войну надежным миром и долговременной безопасностью.