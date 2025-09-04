Украина получит ракеты большой дальности

"Коалиция желающих" приняла решение по ракетам большой дальности
Участники "Коалиции желающих" заявили о готовности поставлять Украине ракеты большой дальности. Лидеры также выразили надежду на скорое возобновление переговоров.
Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Заявление премьера Великобритании
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня виртуально присоединился к встрече "Коалиции желающих".
"Премьер-министр приветствовал заявления партнеров по Коалиции желающих о поставках Украине ракет большой дальности для дальнейшего укрепления оборонных запасов страны", — говорится в сообщении.
Также во время выступления Стармер отметил, что Путину нельзя доверять, поскольку он продолжает затягивать мирные переговоры и одновременно осуществляет жестокие нападения на Украину.
Глава британского правительства также поблагодарил военных планировщиков за их работу для обеспечения возможности "развертывания войск, в случае прекращения огня".
Новость дополняется
Читайте Новини.LIVE!