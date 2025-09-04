Украина получит ракеты большой дальности

Срочная новость

Участники "Коалиции желающих" заявили о готовности поставлять Украине ракеты большой дальности. Лидеры также выразили надежду на скорое возобновление переговоров.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Заявление премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня виртуально присоединился к встрече "Коалиции желающих".

"Премьер-министр приветствовал заявления партнеров по Коалиции желающих о поставках Украине ракет большой дальности для дальнейшего укрепления оборонных запасов страны", — говорится в сообщении.

Также во время выступления Стармер отметил, что Путину нельзя доверять, поскольку он продолжает затягивать мирные переговоры и одновременно осуществляет жестокие нападения на Украину.

Глава британского правительства также поблагодарил военных планировщиков за их работу для обеспечения возможности "развертывания войск, в случае прекращения огня".

