Головна Новини дня "Коаліція охочих" ухвалила рішення щодо ракет великої дальності

"Коаліція охочих" ухвалила рішення щодо ракет великої дальності

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 16:26
Україна отримає ракети великої дальності
Термінова новина

Учасники "Коаліції охочих" заявили про готовність постачати Україні ракети великої дальності. Лідери також висловили сподівання на швидке поновлення переговорів.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Читайте також:

Заява прем’єра Великої Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сьогодні віртуально долучився до зустрічі "Коаліції охочих".

"Прем'єр-міністр привітав заяви партнерів з Коаліції охочих про постачання Україні ракет великої дальності для подальшого зміцнення оборонних запасів країни", — йдеться у повідомленні.

Також під час виступу Стармер наголосив, що Путіну не можна довіряти, оскільки він продовжує затягувати мирні переговори й одночасно здійснює жорстокі напади на Україну.

Очільник британського уряду також подякував військовим планувальникам за їхню роботу для забезпечення можливості "розгортання військ, у разі припинення вогню".

Новина доповнюється

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
