Главная Новости дня Европа не ожидает от Трампа санкций против РФ, — Bild

Европа не ожидает от Трампа санкций против РФ, — Bild

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 01:00
Трамп не введет новые санкции против России, считают европейцы
Президент США Дональд Трамп. Фото: SplashNews.com

В четверг, 4 сентября, между президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами состоятся напряженный телефонный разговор. В частности, глава Белого дома обвинил европейцев в закупке российской нефти, а также неясно, собирается ли он вводить санкции против России.

Об этом сообщает Bild.

Читайте также:

Что произошло в ходе разговора Трампа и европейских лидеров

По данным издания, Трамп обвинил европейские страны в том, что они покупают российскую нефть, тем самым помогая российской военной машине.

Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возразила, отметив, что с начала полномасштабного вторжения страны ЕС значительно снизили импорт нефти из России. В ходе разговора президенту США сообщили, что только Венгрия и Словакия являются постоянными покупателями российской нефти.

При этом, как утверждается, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф тоже обвинил Европу в покупке российской нефти. В частности, через Индию.

Когда тема разговора перешла к вопросу санкций против России, европейские лидеры пытались согласовать с Трампом совместные действия. В частности, предложили в течение 48 часов направить вы Вашингтон своих представителей для создания рабочий группы по санкциям против России. Согласился ли на это предложение президент США — неизвестно.

Согласно информации Bild, европейская сторона не ожидает, что Трамп введет санкции против России, даже после телефонного разговора в четверг.

Напомним, 4 сентября в Париже состоялся саммит "Коалиции решительных", в том числе был телефонный разговор с Трампом. По его итогам премьер-министр Нидерландов Дик Шуф заявил, что коалиция продолжит давление на Россию, а также сказал, что разработка военных планов по Украине завершена.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что лидеры говорили о новых и вторичных санкциях, а также о специальных тарифах в торговле, которые могут помочь. Помимо этого украинский лидер подчеркнул, что сильная украинская армия есть и будет центральным элементом гарантий безопасности.

санкции против России Дональд Трамп Европа война в Украине Россия Коалиция Решительных
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
